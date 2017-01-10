詹啟賢傳參選黨主席？ 洪秀柱：是個人才為何不行

2017-01-10 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之爭白熱化，現任黨主席洪秀柱今日被問到，外傳已請辭的副主席詹啟賢也有可能參選黨主席，洪秀柱對此直言，詹啟賢也是個人才，若他有意願，有什麼不可以呢？

根據《蘋果日報》報導，昨日前副總統吳敦義在記者會直言「不公不義的選舉才是妨礙團結」，被外界解讀為暗批黨中央，洪秀柱今日對此指出，的確每次選舉大家若覺得不公平，心中就會有怨恨，規範從以前到現在都存在，對此大家說清楚就好。

隨後洪秀柱又被問到，已請辭的副主席詹啟賢是否也有可能會參選？洪秀柱強調詹啟賢是個人才，若詹有參選意願，又有什麼不可以？最後他也呼籲「各方網軍」要冷靜理性，「若愛國民黨就不要抨擊任何一位參選人」。