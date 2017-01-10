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開放政府徵熱血鄉民實現 唐鳳：我沒換腦袋

2017-01-10  12:51

〔記者李欣芳／台北報導〕為推動開放政府，行政院政務委員唐鳳去年底透過其辦公室，上PTT徵求熱血鄉民，盼網友加入開放政府的行列，引發部分網友質疑可行性，不過，唐鳳今天中午接受廣播電台訪問時透露，有一個滿大的部會次長，說希望用PTT鄉民來當開放政府的部會聯絡人，「那個人真的進來了」、「這件事真的發生了！」，PTT徵求鄉民是有用的。

唐鳳強調，她推動開放政府很多年了，目前擔任政委還滿適應的，目前擔任政委還滿適應的，她曾向行政院長林全表示，自己過去就是做推動開放政府等工作，林全則說「那你就繼續做這樣的工作」，唐鳳因此說，「我看起來像換了位子，但並沒有換腦袋！」

唐鳳今天中午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，被詢及打算徵網路鄉民推動開放政府，但鄉民質疑推動開放政府有用嗎？政府想硬幹，還不是照樣硬幹？唐鳳則說，當時鄉民的批評主要有2點，1是即使網友報名要加入開放政府行列，但政務官不會任用，因此在網路徵求鄉民只是玩好玩的。

不過，她說，事實上到最後，有滿大的部會的次長說希望用PTT鄉民來當開放政府的部會聯絡人，這件事真的發生了！

唐鳳說，其次，鄉民的另1個質疑是，政府講開放政府，其實人民是不相信的，因為政府有太多沒問過大家的意見就做決策的例子。

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  • 政務委員唐鳳（見圖）推動開放政府多年，她說，去年底透過其辦公室，上PTT徵求熱血鄉民，有「滿大的」部會的次長說，希望用PTT鄉民來當開放政府的部會聯絡人，這件事真的發生了！（資料照，記者劉信德攝）

    政務委員唐鳳（見圖）推動開放政府多年，她說，去年底透過其辦公室，上PTT徵求熱血鄉民，有「滿大的」部會的次長說，希望用PTT鄉民來當開放政府的部會聯絡人，這件事真的發生了！（資料照，記者劉信德攝）

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