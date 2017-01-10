藍營「郝吳柱」選民超無助！ 喊「統一」被罵翻..

早已表態競爭國民黨黨主席的郝龍斌、洪秀柱亦敵亦友。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-10 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月20日，中國國民黨將選出新任黨主席，國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱三人先後宣布競選，更有「郝吳柱」之稱，有藍營的選民為此感到超無助！認為「如果國民黨沒辦法再次執政，乾脆被統一好了。」此說法遭網友輪翻罵到爆，要他「直接滾就好，台灣海峽沒加蓋」、「現在游過去還不晚，請自便」。

一名退休教師詹俊明昨日前往國民黨繳交黨費時接受《中評社》訪問，他說，對於藍營一群人爭相搶當主席，讓他感到鬱悶，更直指「如果國民黨沒辦法再次執政，乾脆被統一好了。」網友們看了以後超怒，在PTT八卦板上一面倒的罵道：「我幫忙出機票錢 麻煩把這種人送回中國」、「搬去中國住不就好了」、「這麼委屈，現在就過去對面啊」、「台灣蠻多這樣的人啊，愛叫又不敢滾」、「真是不懂，這麼愛被人統到底在想什麼」。