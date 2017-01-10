台媒「看電視才知」會晤奧蒂嘉 蔡總統澄清「尼國安排」
2017-01-10 12:48
〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統於當地時間昨日傍晚抵達尼加拉瓜，晚間並與尼國總統奧蒂嘉夫婦會晤。有隨行台媒指稱雙方元首會談，是「看電視才知道」，外交部回應，尊重對方安排。稍早小英總統也更新臉書動態，表示「整個會面過程，尼國方面安排由多家官方媒體，進行全國聯播」。
蔡總統在「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉絲專頁上，上傳下機時受尼加拉瓜舉國歡迎，以及會晤總統奧蒂嘉的照片，並寫下，離開宏都拉斯後，在9日抵達尼國首都馬納瓜，隨後於6點半會晤奧德嘉，並解釋整個會面過程，由尼國安排多家官媒進行全國聯播。
針對會晤談話內容，小英總統除表示，和奧蒂嘉針對國內、國際局勢，「進行深入的意見交換」，也邀請奧蒂嘉訪問台灣，並獲得本人同意，願意認真思考，她還說，奧蒂嘉在與會中提到，「基於公平正義，他一直都非常支持台灣加入國際組織」，也期待「已經簽署自由貿易協定的台灣和尼加拉瓜，可以有更密切的經貿往來」。對此，蔡總統則回應，台灣正全力推動經濟產業升級轉型，「我們非常歡迎尼加拉瓜跟台灣，有更多交流合作的計劃」。
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