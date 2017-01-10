會晤尼國總統奧蒂嘉 蔡總統：感謝支持台灣參與國際組織

2017-01-10 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今會晤尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、副總統穆麗優（Rosario Murillo），除感謝長期支持台灣參與國際組織，也訝異奧蒂嘉的驚人記憶力，能精準無誤唸出代表團成員名字，還稱讚奧蒂嘉年輕，以及妻子、子女非常聰明。

《中央社》報導，小英總統昨下午抵達尼加拉瓜，晚間與尼國總統奧蒂嘉夫婦進行會面。蔡總統表示，感謝奧蒂嘉與穆麗優邀請她參加就職典禮，讓她可以當面祝賀，並透過這次的機會，深化雙邊友誼。她還說，感謝尼加拉瓜與中美洲友邦，長期支持台灣參與聯合國、其他國際組織，也感謝奧蒂嘉堅持台灣在國際間應有的角色與地位。

另外，蔡總統對於奧蒂嘉能唸出代表團成員名字，感到訝異，更盛讚「表示奧蒂嘉總統確實有過人之處」，她也笑說，去程路上還在背2位部長、大使的名字，「但是我現在通通都忘光了」。

小英總統也說，前往尼國前，已聽說過很多奧蒂嘉過去革命的故事，好奇又欽佩，見到本人後，她表示「真的比我想像中年輕好多啊！」另外，蔡總統從會面互動看來，幽默表示，「奧蒂嘉擅長而且很願意跟聰明而美麗的女人一起工作」，還嘴甜補充，「我講的不只是坐在您隔壁的那一位，剛才也看到兩位的女公子，真的看起來都很聰明」，博得現場好評。