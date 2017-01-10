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無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻

2017-01-10  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉，隨著前副總統吳敦義加入戰局後，將與現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌等人形成三強鼎立的競逐態勢。對此，國民黨老黨員詹俊明表示，看到黨內為了角逐主席搞得烏煙瘴氣內心感到很鬱卒，痛批「如果藍營無法重新執政，不如被統一算了」。

不過，該篇新聞經轉載至PTT後被網友罵翻，鄉民們紛紛留言譏嘲說「你們就算執政也是統一」、「標準恐怖情人，愛不到就要把你殺了」、「台灣海峽沒加蓋」、「這樣不管執不執政，都要統一，好恐怖」。

根據《中評社》報導，詹俊明入黨至今近50年，身為資深當員的他，昨日前往國民黨桃園市黨部繳黨費時受訪，詹俊明指出，國民黨的現況較2000年時還慘，藍營又有一群人出來搶主席之位，令他感到非常鬱悶。

詹俊明表示，對誰當主席自己並沒有意見，只希望國民黨不要再當乖乖牌，強調應該要有改革的魄力。他最後甚至表示，如果未來藍營無法再次執政，那乾脆被統一算了。

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  • 郝龍斌、吳敦義與洪秀柱紛紛表態參選下一任國民黨主席，有網友為此下了「郝吳柱」（好無助）字眼諷刺。（資料照，記者林敬倫攝）

    郝龍斌、吳敦義與洪秀柱紛紛表態參選下一任國民黨主席，有網友為此下了「郝吳柱」（好無助）字眼諷刺。（資料照，記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 洪秀注 統一 郝吳柱 郝龍斌 黨主席 黨員
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