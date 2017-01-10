無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
2017-01-10 14:43
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉，隨著前副總統吳敦義加入戰局後，將與現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌等人形成三強鼎立的競逐態勢。對此，國民黨老黨員詹俊明表示，看到黨內為了角逐主席搞得烏煙瘴氣內心感到很鬱卒，痛批「如果藍營無法重新執政，不如被統一算了」。
不過，該篇新聞經轉載至PTT後被網友罵翻，鄉民們紛紛留言譏嘲說「你們就算執政也是統一」、「標準恐怖情人，愛不到就要把你殺了」、「台灣海峽沒加蓋」、「這樣不管執不執政，都要統一，好恐怖」。
根據《中評社》報導，詹俊明入黨至今近50年，身為資深當員的他，昨日前往國民黨桃園市黨部繳黨費時受訪，詹俊明指出，國民黨的現況較2000年時還慘，藍營又有一群人出來搶主席之位，令他感到非常鬱悶。
詹俊明表示，對誰當主席自己並沒有意見，只希望國民黨不要再當乖乖牌，強調應該要有改革的魄力。他最後甚至表示，如果未來藍營無法再次執政，那乾脆被統一算了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 蔡丁貴明天將入獄 今天台中追思228
- 反制欠稅大戶五鬼搬運 法界擬訂專法追訴
- 辜寬敏上月建議蔡︰正名入聯 不應再維持現狀
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- NBA》2017首周最佳球員 柯瑞巴特勒上榜
- 足球》五人制足球皇帝 巴西名將法爾考獲傑出生涯獎
- 海鷗車沒關車門…沿路扯下50公尺電線
- 〈12星座戀愛占卜〉2017愛情危機大預測（上）
- 飛機維修再升級 華航與空巴簽合作意向書
- 節目最想封殺名單 女星得第一原因竟是「老了」
- 「愛的小手」活活打死2歲童 碩士男判7年6月
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 玩遊戲學寫程式 台科大生將程式邏輯化身桌遊
- 看A片可以學到什麼？ 網友：水電和醫學知識
- 「斷指」泡機油1小時 微創手術成功接回
- 牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」
- 謝佳見洪小鈴裝帥 穿防塵衣熱到爆
- 主持60年 就職司儀被川普開除
- 汪啟疆／在太平島上
- 金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！
- 獨居老人變志工生力軍 勁歌熱舞不輸年輕人
- 台南工業區垃圾危機 民代質疑廢棄物無處去
- 用玩具鈔買禮券被識破 男子竟行搶
- 民主街拓寬 秀水綠隧留原地
- 飯後立刻刷牙對牙齒更傷？ 原因竟是...
- 每年3千人死於交通事故 交通部：擬3年降低15％
- 25噸地磅秤45噸砂石車 警開罰無效
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 日職》岱桑的MLB隊友球種多狂？ 這2段影片秒懂
- NBA》籃網補防守破洞 裁狀元、簽浪人
- 板球超級怪力男 一棒6分打驚動大聯盟（影音）
- 小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！
- 社論》台灣的理直氣壯
- 蛋沒洗選可用塑膠箱裝？ 農委會：不可以
- 中山國小田徑隊 拿下西螺鎮運14面金牌
- 鬆口氣！ 台北農產聲明：春節前不怠工！
- 一個學生也要成班 政院公告禁止廢校
- 林承飛「薪」情 可望15萬起漲
- 北市水果攤「霸道」 路人蒐證遭圍毆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分