台媒事前不知總統會晤奧蒂嘉 外交部：尊重對方安排

2017-01-10 11:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文「英捷專案」今晨抵達尼加拉瓜，並與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會談。針對台灣媒體指「看電視才知道」雙方元首會談，外交部今表示，尼國相當重視我方到訪，第一個行程就安排雙邊會談，我方理解尼國安排就職典禮相當忙碌，尊重對方安排。

外交部今在例行記者會中回應蔡總統與奧蒂嘉總統會談情形。外交部拉美司副司長韓志正表示，雙方元首會談約一小時，奧蒂嘉總統對我國的合作計畫執行成效表示肯定與感謝，且基於公平正義的原則，繼續支持我國的參與國際社會。

韓志正說，我國與尼國之間有許多合作計畫，例如近期府執行完成的災民安居計畫，另還包括食用蕉發展計畫與警察制服捐贈計畫等不同領域合作。媒體詢問尼國此次是否有提出計畫需求？韓志正回答說，奧蒂嘉總統此次連任，目前並沒有提出計畫需求，通常在就職典禮之後雙方才會進一步討論。我方也會看接下來對方有哪方面的需求，根據踏實外交、互助互惠的理念，與尼國持續共同合作、創造雙贏關係。

至於台灣媒體指「看電視才知道」元首會談，韓志正說明，我方理解對方忙於安排就職典禮節目，「尊重對方安排」。韓志正說，外交部一直都在安排兩國元首會晤，尼國也相當重視我們的到訪，所以我方一到尼國，第一個行程就是雙邊會談。蔡總統接下來將參加奧蒂嘉總統的就職典禮，預期將和在場參加的各國特使或元首自然互動。