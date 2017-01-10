林全的1元紅包 金雞納福亮相
2017-01-10 11:30
行政院長林全今天公布他將發放的1元紅包。（記者李欣芳攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕農曆過年即將到來，行政院長林全今天公布他的1元紅包，祝福民眾新年好福氣，事事吉祥如意。
林全在臉書上表示，再過兩週就是農曆新年，今年的新年我們設計了金雞納福的1元紅包，在新年走春時發給大家。祝福大家新的一年都能夠有好福氣，事事都能吉祥如意。
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