曾銘宗爭取國民黨鞭 黨內解讀布局參選台北市長
2017-01-10 13:07
國民黨立院黨團首席副書記長將於本週五改選，立委曾銘宗也登記參選。有媒體報導指出，國民黨內有人解讀，這個舉動形同表態步局台北市長選舉。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團的首席副書記長將於本週五改選，目前只有立委林為洲、曾銘宗與李彥秀登記。有媒體報導指出，3人當中只有曾銘宗還沒有黨團副書記長歷練，國民黨內就有人解讀，這個舉動形同表態布局台北市長選舉。
據《聯合報》報導，國民黨團首席副書記長每會期改選一次，去年7月林為洲就曾登記角逐，他當時不諱言說，爭取首席副書記長就是為了布局參選新竹縣長。因此國民黨團內就有傳聞說，曾銘宗若成為新任首席副書記長，就會在2017年第二會期再接任黨團書記長，明年初就可投入台北市長選舉。
曾銘宗受訪則說，過去他沒機會參與過黨團運作，經過1年的時間觀察，他認為可以適度參與，因此才會試著爭取。但經過今天中午的協調後，林為洲、曾銘宗與李彥秀3人都同意這一屆先禮讓林為洲。曾銘宗說，未來會爭取下一會期的黨團首席副書記長。
報導也提到，有黨內的資深立委表示，曾銘宗如果下會期或下下會期接任黨團首席副書記長，之後再接棒黨團書記長，時間都還可以於投入明年縣市長選舉前卸任，禮讓一個會期應該沒關係。
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