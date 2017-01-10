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藍提千案延宕預算審查 公督盟轟勿拉台灣下水

2017-01-10  11:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕依法，立法院去年底即應審查完今年度中央政府總預算案，但國民黨揚言提上千議案杯葛議事，預算審查再度延宕。公民監督國會聯盟砲轟國民黨此舉不只是要把民進黨拉下台，也把國家民生拉下台，「非常荒謬」，讓預算審查機制形同虛設。

根據公督盟統計今日公布的資料顯示，各年度中央政府總預算中，公務預算、附屬單位預算營業及非營業部分，延宕天數分別如下：102年度為46天、1502天（仍未通過）；103年度為45天、411天；104年度為54天、197天；105年度為18天、396天；106年度則皆41天（皆仍未通過）。

公督盟執行長張宏林表示，預算審查很科學，可就報告知道什麼預算浮編，過去民進黨議事攻防是針對不要通過的法案干擾，是要把國民黨拉下台，現在國民黨杯葛議案，不只要把民進黨拉下台，也會把國家民生拉下台，非常荒謬，讓預算審查機制形同虛設。

張宏林強調，近10年來預算審查都延宕，是制度性延宕，這屆的爭議法案，如一例一休或修民法，跟審查預算沒關係，今年度中央政府總預算及國營事業預算，應在去年底前一個月通過，至今卻仍未處理，呼籲國民黨能懸崖勒馬、理性攻防，不要拉台灣下水。

公督盟理事長黃秀端指出，他們不認同是因爭議法案延宕預算審查，預算審查為立委重要工作，去年也是暑假開臨時會審國營事業預算，年底審完當年度也已經過完，等於白審，淪為一場鬧劇，盼預算審查能回歸專業，若隨便提上千案杯葛，何必浪費大家時間。

公督盟理事曾建元認為，各委員會立委初審時，刪減中央政府106年度總預算17億元，若當年度沒審完，該單位即沿用前一年度預算，17億元等於沒刪，國民黨很關心黨產問題，但癱瘓預算審查來護航，本末倒置，呼籲國民黨考量國家民生，收回一千多筆提案。

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  • 公督盟舉行記者會，指出國民黨團亂提千案提案，等同護航預算，呼籲國民黨團懸崖勒馬。（記者劉信德攝）

    公督盟舉行記者會，指出國民黨團亂提千案提案，等同護航預算，呼籲國民黨團懸崖勒馬。（記者劉信德攝）

  • 公民監督國會聯盟呼籲國民黨，儘早審畢今年度中央政府總預算案。（記者鄭鴻達攝）

    公民監督國會聯盟呼籲國民黨，儘早審畢今年度中央政府總預算案。（記者鄭鴻達攝）

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