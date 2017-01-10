高市府送金鏟催生 官員：若送完找花媽也要不到
2017-01-10 11:18
金鏟子與手鍊禮盒由國立高雄第一科大創夢工場協助設計。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市人口去年12月逆轉正、小增453人。高市民政局打鐵趁熱，今偕同五大廟宇宣布推出「金鏟子‧祝好孕」活動，1月21日首波將送出2017份，民政局長張乃千鼓勵符合領取資格的夫妻把握機會，開玩笑說如果送完了，屆時「找市長也要不到哦」﹗
張乃千表示，民政局在民國104年5月首次舉辦送金鏟子活動，事後追蹤領到金鏟子的夫妻，約3至5成順利生孕，今年是第二次辦理，由國立第一科技大學創夢工場合作設計金鏟子物品元件，包括金鏟子與金鏟子手鍊，再偕同五大廟宇一起舉辦。
張乃千說明領取資格與辦法，凡設籍高雄且結婚滿一年、未生育的夫妻，自1月16日到1月20日止，可由夫妻其中一方持身分證自各區戶政事務所申請，經審核資格通過，當場可領取兌換券一張，1月21日週六至南華商圈活動現場領取。
張乃千指出，首批將先送出2017份（南華商圈）禮盒，有興趣的夫妻若沒領到，事後也可至五大廟宇祈求（限量），包括楠梓慈雲寺、意誠堂關帝廟、鳳山雙慈亭、鳳山龍山寺、林園廣應廟。
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