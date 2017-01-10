翁啟惠起訴藍營要小英踹共 王定宇一句話突破盲腸！

國民黨文傳會副主委胡文琦今在國民黨中央黨部召開「翁啟惠遭起訴，蔡英文說清楚」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2017-01-10 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕前中研院長翁啟惠因浩鼎案被檢方以貪污罪起訴，國民黨文傳會副主委胡文琦今天召開記者會質疑，這讓人不得不懷疑蔡英文總統複雜的政商關係，並要求蔡英文說清楚。立委王定宇則反酸，他是忘了是誰提名翁院長的。

王定宇今天上午接受媒體訪問，他表示，國民黨的發言人有點健忘和無聊，「他忘了翁院長是誰任命（前總統馬英九）的中研院長」。

王定宇強調，犯錯就該被懲罰，不會有任何差異，若沒有犯錯別把一個案子拖那麼久，像當時中研院的生物所所長，判到最後判無罪，一個科學家都被毀掉。