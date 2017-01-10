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「五指併攏伸直」成歷史 國軍立正改「握拳」

國防部記者會，發言人陳中吉示範新版國軍基本教練，握拳立正姿勢。（記者王藝菘攝）

2017-01-10  11:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部施行十餘年的立正姿勢將在16日起做出變革，自現行「五指併攏伸直」改為「雙手握拳」，國防部發言人陳中吉今上午表示，國軍參考美、日、韓等鄰國作法，也為和儀隊一致，參照各軍司令部、指揮部意見後進行修改。

國防部提出的立正姿勢修改原因有四，除參考其他國家準則、和儀隊一致外，另也考量自「五指併攏伸直」改為雙手握拳較符合人體工學，也可彰顯國軍英挺氣質。

根據國防部訓次室通報，國軍基本教練修訂內容，自現行的「手心向內，兩手五指併攏伸直，手掌及指與腿相接，中指貼於褲縫，手肘微向前引」，改為「雙手握拳，四指指尖接觸掌心，拇指與食指第二指節接觸，拳眼向前，中指指節貼於褲縫，無褲縫者貼於大腿外側中央處。」

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  • 國防部記者會，發言人陳中吉示範新版國軍基本教練，握拳立正姿勢。（記者王藝菘攝）

    國防部記者會，發言人陳中吉示範新版國軍基本教練，握拳立正姿勢。（記者王藝菘攝）

  • 國防部發言人陳中吉示範國軍新版立正姿勢。（記者涂鉅旻攝）

    國防部發言人陳中吉示範國軍新版立正姿勢。（記者涂鉅旻攝）

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