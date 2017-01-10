反制欠稅大戶五鬼搬運 法界擬訂專法追訴

2017-01-10 11:27

〔記者黃欣柏、項程鎮／綜合報導〕反制欠稅大戶提前脫產，法務部研擬刑法增設「違反扣押命令罪」，資深行政執行官、行政執行署高雄分署主任執行官童永全指出，目前查扣欠稅大戶帳戶的作業程序確實存在空窗期，不肖銀行人員可能藉機通風報信，讓客戶得以提前脫產，因此有必要透過立法或修法解決。

童永全指出，劉泰英積欠國稅局上億元稅款，因他是政商名人，在金融界又有一定人脈，這類案件會直接由執行官前往銀行進行扣押，避免橫生枝節，但扣除這類特殊個案，目前大部分案件都是以電子扣押命令通知銀行，實務上很難防範銀行人員走漏風聲。

童永全解釋，為了配合銀行的人力配置與作業時間，不管行政執行署何時將電子扣押命令發給銀行，該份命令都統一在當天下午四點才算收件、生效，也因此從命令發出到命令生效間，會出現一段長短不一的「空窗期」，這段時間足以讓銀行人員預先通報客戶把錢領走，成為執法漏洞。

前行政執行署署長、現任士林地檢署檢察長張清雲表示，若有銀行人員協助欠稅戶躲避扣押，目前只能以「毀損債權罪」來查辦，但法界對於「毀損債權罪」是否適用於國家債權的見解並不統一，容易產生爭議；他認為增設刑罰未必是最佳選擇，但肯定這樣的立法方向，也樂見相關單位能制訂出合理且有效的條文來解決這類案件。