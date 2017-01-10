高麗菜價崩跌 朱立倫跨海揪團購
2017-01-10 10:57
〔記者賴筱桐／新北報導〕近日氣溫回暖，蔬菜集中採收，造成高麗菜價崩跌，產地批發價每公斤價格不到10元，農友血本無歸。人在美國參訪的新北市長朱立倫，透過臉書跨海幫農友宣傳，市府採購500箱高麗菜，開放民眾團購，鼓勵大家分享訊息。
市長朱立倫表示，因為暖冬蔬菜豐收，高麗菜價格，從2個月前1斤70多元，降到現在1斤不到7塊錢，菜金成了菜土，眼看即將過年，菜農的心情可想而知。
朱立倫表示，市府啟動跨局處的「惜食分享」機制，第一波先向中南部菜農採購500箱、至少1萬公斤高麗菜，即日起開放民眾團購，讓好東西和更多人分享，本月18日將號召「泡菜達人」，邀請餐飲科系師生，教大家動手做好吃又營養的泡菜，「讓今年的過年，就從幫助別人，一起積善積福開始」！
副市長侯友宜也幫忙推銷高麗菜，他說，高麗菜價崩跌造成農民損失，市府站在農民生計考量，鼓勵餐飲業者或家庭主婦團購高麗菜，要求團膳業者以購買高麗菜為主，穩住價格，高麗菜不論川燙、清炒、做泡菜、煮火鍋都非常美味，歡迎大家採買食用。
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