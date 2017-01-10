談黃國昌黨團角色 徐永明：時力的「工具人」

談到黃國昌在黨團的角色，徐永明在臉書表示：「從某方向來講，黃國昌是時代力量的『工具人』，時代力量是『利用』他這個明星開創政治空間。」（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-10 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量成員馮光遠8日宣布退黨，時代力量黨團總召徐永明昨受訪時僅低調表示，馮光遠較不是黨團成員，而談到黃國昌在黨團的角色，徐永明在臉書表示：「從某方向來講，其實時代力量是『利用』他這個明星開創政治空間。」

徐永明表示，黃國昌新聞曝光量高，常被外界誤會時代力量是一人政黨，但是從某方面來看，其實黃國昌是時代力量的「工具人」，時代力量是「利用」他這個明星開創政治空間，不過徐永明強調：「不只是國昌，其他在時代力量工作的同仁都有共同的認知，我們都是時代力量的工具，我們讓黨成長茁壯，等待不遠的世代前來接手。」

隨後徐永明表示，時代力量是一個小黨，黨團決策是採「共識決」，不過不能否認的是，黃國昌背負著更多工作和責任，從中央法案到地方經營，為的是要讓時代力量更加穩固。