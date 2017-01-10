| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

談黃國昌黨團角色 徐永明：時力的「工具人」

談到黃國昌在黨團的角色，徐永明在臉書表示：「從某方向來講，黃國昌是時代力量的『工具人』，時代力量是『利用』他這個明星開創政治空間。」（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-10  11:04

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量成員馮光遠8日宣布退黨，時代力量黨團總召徐永明昨受訪時僅低調表示，馮光遠較不是黨團成員，而談到黃國昌在黨團的角色，徐永明在臉書表示：「從某方向來講，其實時代力量是『利用』他這個明星開創政治空間。」

徐永明表示，黃國昌新聞曝光量高，常被外界誤會時代力量是一人政黨，但是從某方面來看，其實黃國昌是時代力量的「工具人」，時代力量是「利用」他這個明星開創政治空間，不過徐永明強調：「不只是國昌，其他在時代力量工作的同仁都有共同的認知，我們都是時代力量的工具，我們讓黨成長茁壯，等待不遠的世代前來接手。」

隨後徐永明表示，時代力量是一個小黨，黨團決策是採「共識決」，不過不能否認的是，黃國昌背負著更多工作和責任，從中央法案到地方經營，為的是要讓時代力量更加穩固。

廣告
  • 徐永明臉書全文。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）

    徐永明臉書全文。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐永明 時代力量 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：談黃國昌黨團角色 徐永明：時力的「工具人」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.