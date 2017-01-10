| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

翁啟惠被起訴 國民黨要求蔡英文說明

2017-01-10  10:43

〔記者施曉光／台北報導〕前中研院長翁啟惠因浩鼎案被檢方以貪污罪起訴，國民黨文傳會副主委胡文琦今日召開記者會質疑，這讓人不得不懷疑蔡英文總統複雜的政商關係，他要求蔡英文說清楚、講明白家族成員在浩鼎股票中的獲利情形。

胡文琦表示，蔡英文在當選後，曾特地去跟解盲失利的浩鼎董事長張念慈說「加油」，翁啟惠也護航說「解盲」不算失敗，隨後就被爆料蔡英文的二哥蔡瀛陽主導的「富鈦投資」持有浩鼎股票約325萬股，為第五大股東，而富鈦投資原名潔生投資，是以蔡英文父親蔡潔生之名創立，由此可知浩鼎與蔡英文家族關係緊密。

胡文琦認為，蔡瀛陽遭爆料後才透過律師聲明，強調持有的浩鼎股票將在一年內以不影響市場方式，全權處分出清，不曉得事到如今究竟處理期程為何？從中到底獲利多少？蔡英文應該說清楚、講明白。

此外，胡文琦也質疑，浩鼎當初因臨床實驗不佳，決定提前解盲的會議上，副總統陳建仁當時曾以中研院副院長身分出席，檢調更因此傳喚過陳建仁擔任證人，如今翁啟惠因貪污罪遭起訴，也讓人不得不懷疑蔡英文複雜的政商關係為何？

相關影音

廣告
  • 國民黨文傳會副主委胡文琦今在國民黨中央黨部召開「翁啟惠遭起訴，蔡英文說清楚」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦今在國民黨中央黨部召開「翁啟惠遭起訴，蔡英文說清楚」記者會。（記者叢昌瑾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 浩鼎 翁啟惠 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：翁啟惠被起訴 國民黨要求蔡英文說明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.