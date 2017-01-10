翁啟惠被起訴 國民黨要求蔡英文說明

2017-01-10 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕前中研院長翁啟惠因浩鼎案被檢方以貪污罪起訴，國民黨文傳會副主委胡文琦今日召開記者會質疑，這讓人不得不懷疑蔡英文總統複雜的政商關係，他要求蔡英文說清楚、講明白家族成員在浩鼎股票中的獲利情形。

胡文琦表示，蔡英文在當選後，曾特地去跟解盲失利的浩鼎董事長張念慈說「加油」，翁啟惠也護航說「解盲」不算失敗，隨後就被爆料蔡英文的二哥蔡瀛陽主導的「富鈦投資」持有浩鼎股票約325萬股，為第五大股東，而富鈦投資原名潔生投資，是以蔡英文父親蔡潔生之名創立，由此可知浩鼎與蔡英文家族關係緊密。

胡文琦認為，蔡瀛陽遭爆料後才透過律師聲明，強調持有的浩鼎股票將在一年內以不影響市場方式，全權處分出清，不曉得事到如今究竟處理期程為何？從中到底獲利多少？蔡英文應該說清楚、講明白。

此外，胡文琦也質疑，浩鼎當初因臨床實驗不佳，決定提前解盲的會議上，副總統陳建仁當時曾以中研院副院長身分出席，檢調更因此傳喚過陳建仁擔任證人，如今翁啟惠因貪污罪遭起訴，也讓人不得不懷疑蔡英文複雜的政商關係為何？

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