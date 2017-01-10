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震災截肢勇士突問賴清德是否北上？賴笑答......

2017-01-10  10:41

〔記者王俊忠／台南報導〕南市長賴清德今上午到二０六地震維冠倒樓受災、雙腳截肢的洪家益與其妻小住處拜年，賴市長送上慰問金與營養品，鼓勵家益日後身子好些、可以截肢勇士身分外出演講、鼓勵那些遭遇困難的人。家益突然問賴市長是否要北上了？賴清德一直笑說謝謝，未正面回答，並強調今天是來關心家益，主角不是市長。

賴清德表示，對於維冠倒樓原地，原住戶像洪家益、單腳截肢的李宗典與三分之二的住民一樣，選擇賣掉房地、搬到他處住；有三分之一住民選擇留下，要原地重建。不管是留下或離開，市府會以雙軌制來協助維冠災戶。

洪家益說，租住在伊甸基金會經營的社會住宅，無障礙空間完善，從去年十一月二十七日出院回家，迄今近兩個月，社宅很符合自己生活需求，在家持續做手部強度復健，恢復狀況還可以，只是截肢處仍有些不舒服，晚上睡得不是很好。

他表示自己去年過了莫名奇妙的一年，不知道在幹什麼？既然地震維冠倒樓已發生，就不要再去回想，這件悲劇天災、人禍都有，台灣社會必須重視，不要讓這種悲劇再發生。

洪家益還示範自己靠雙手移動身體的能力，並與兒子坐上新輪椅，與賴市長一起高呼勇敢出發！

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  • 南市長賴清德關心二０六震災雙腳截肢的洪家益返家生活起居情形。（記者王俊忠攝）

    南市長賴清德關心二０六震災雙腳截肢的洪家益返家生活起居情形。（記者王俊忠攝）

  • 南市長賴清德關心二０六震災雙腳截肢的洪家益返家使用新輪椅與兒子生活起居情形。（記者王俊忠攝）

    南市長賴清德關心二０六震災雙腳截肢的洪家益返家使用新輪椅與兒子生活起居情形。（記者王俊忠攝）

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相關關鍵字： 南台地震 截肢 洪家益 維冠大樓 賴清德
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