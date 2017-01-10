意在言外？ 侯友宜：市政工作「一棒接一棒」
2017-01-10 10:28
新北市副市長侯友宜今天在市政會議表示，市政工作必須一棒接一棒做下去，被視為展現接班的企圖心。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫自費休假訪美，今天市政會議由副市長侯友宜代理主持。會議結束前，侯友宜告誡市府同仁，朱市長任期剩下不到2年，不要因任期短不作為，必須「一棒接一棒」做下去，是否意味將接棒挑戰2018新北市長，引人揣想。侯友宜受訪強調，市政工作本來就是一棒接一棒，下一棒誰接並不重要。
侯友宜指出，市政推動是延續性的，現在這一棒的人要把它做好，不要因為未來看不到結果就不作為，這絕對不是公務員該有的態度，除短期工作以外，中長期規劃要細膩到位。他舉例，以前擔任警政署長時，同樣規劃5年、8年的工作，一直推動下去。
侯友宜坦言，三環三線不可能在哪一個市長任內做完，必須一棒接一棒做下去，這本來就是施政態度，他提醒同仁，未來2年仍要持續努力，不要只看短期，「成功未必在我」，市府要為市民進行長期規劃考量，提升生活品質，在我任內不一定要做完，「在我任內很多工作是做不完的」，希望下一棒接續做，這才是市府最重要的施政理念。
被問到是否勇於承擔，繼續接下一棒？侯友宜回應，這個工作不要想那麼複雜、想那麼多，誰來接棒不是問題，只要把工作做好最重要，他形容自己是「一直在跑」的人，把跑步的步調調整好最重要。
媒體追問，是否為下一步的「跑步」繼續努力？侯友宜開玩笑說：「我每一天都在跑步啊！我早上起來都在運動，要不要陪我運動？」
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