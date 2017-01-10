| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

意在言外？ 侯友宜：市政工作「一棒接一棒」

新北市副市長侯友宜今天在市政會議表示，市政工作必須一棒接一棒做下去，被視為展現接班的企圖心。（記者賴筱桐攝）

2017-01-10  10:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫自費休假訪美，今天市政會議由副市長侯友宜代理主持。會議結束前，侯友宜告誡市府同仁，朱市長任期剩下不到2年，不要因任期短不作為，必須「一棒接一棒」做下去，是否意味將接棒挑戰2018新北市長，引人揣想。侯友宜受訪強調，市政工作本來就是一棒接一棒，下一棒誰接並不重要。

侯友宜指出，市政推動是延續性的，現在這一棒的人要把它做好，不要因為未來看不到結果就不作為，這絕對不是公務員該有的態度，除短期工作以外，中長期規劃要細膩到位。他舉例，以前擔任警政署長時，同樣規劃5年、8年的工作，一直推動下去。

侯友宜坦言，三環三線不可能在哪一個市長任內做完，必須一棒接一棒做下去，這本來就是施政態度，他提醒同仁，未來2年仍要持續努力，不要只看短期，「成功未必在我」，市府要為市民進行長期規劃考量，提升生活品質，在我任內不一定要做完，「在我任內很多工作是做不完的」，希望下一棒接續做，這才是市府最重要的施政理念。

被問到是否勇於承擔，繼續接下一棒？侯友宜回應，這個工作不要想那麼複雜、想那麼多，誰來接棒不是問題，只要把工作做好最重要，他形容自己是「一直在跑」的人，把跑步的步調調整好最重要。

媒體追問，是否為下一步的「跑步」繼續努力？侯友宜開玩笑說：「我每一天都在跑步啊！我早上起來都在運動，要不要陪我運動？」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侯友宜 一棒接一棒 接棒
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：意在言外？ 侯友宜：市政工作「一棒接一棒」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.