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立院二讀電業法 開放綠電直供

2017-01-10  10:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會今天進行「電業法部分條文修正草案」二讀，預計明天完成三讀。未來再生能源發電可獲得優先調度、輸配電費優惠、直接銷售等鼓勵，全面進入台灣的輸配電網。為鼓勵發展再生能源，草案也明定，綠電在一定規模以下，無須提供備用容量。

草案並給予再生能源發電許多優惠，包括在電力系統安全穩定下優先調度再生能源；輸配電業者得依電力排碳係數，優惠輸配電費用；綠電可直接售予用戶，若使用再生能源的自用發電設備，亦可全額銷售。

此外，發電業來自非綠能發電業部分的純益，只要超過實收資本總額10％，應提撥超出部分的半數；超過25％之部分，則應全數提撥。這筆提撥款的半數用於維護機組、投資環保設備，半數則用於投資再生能源。

為穩定電價，也設立電價穩定基金，由台電、政府及發電業者共同出資。對於廢核，則明定核電廠應於2025年全面停止運轉。

至於電業管制機關、電價費率審議委員會要如何組成，及2025年非核條款是否要納入蘭嶼核廢場，朝野黨團有不同意見。有爭議的5條待明天繼續協商。

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  • 「電業法部分條文修正草案」今二讀，預計明天三讀。未來再生能源發電可獲得優先調度、輸配電費優惠、直接銷售等鼓勵，全面進入輸配電網。圖為高雄市發展太陽光電再生能源。 （資料照，記者張忠義攝）

    「電業法部分條文修正草案」今二讀，預計明天三讀。未來再生能源發電可獲得優先調度、輸配電費優惠、直接銷售等鼓勵，全面進入輸配電網。圖為高雄市發展太陽光電再生能源。 （資料照，記者張忠義攝）

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標題：立院二讀電業法 開放綠電直供


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