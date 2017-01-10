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宜蘭縣政府5局處長塵埃落定 1月16日起生效

消保官周錫福將接任環保局長。（記者簡惠茹攝）

2017-01-10  10:10

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府5局處長塵埃落定，地稅局長、地政處長、環保局長、社會處長、教育處長人選抵定，宜蘭縣副縣長吳澤成今天宣佈人事案，1月16起生效。

吳澤成今天在縣務會議中表示，縣長林聰賢出國前有一人事案請他代為宣布，縣長特別交代，無論在任何工作崗位都要兢兢業業、為民設想，並且為增進本府主管人員的職務歷練、強化工作、經驗交流、帶動業務創新、提升整體行政效能，因此有以下人事調動。

地政處長余聯興轉任參議，職缺由參議黃志良接任；地方稅務局長呂莉莉、社會處長劉富美皆轉任參議，地稅局長由劉富美代理，社會處長職缺由宜蘭市公所主任秘書楊秀川接任；消保官周錫福接任環保局長；農業處副處長陳文進與動植物防疫所長張經緯互調，今年1月16日生效，教育處長將由由台北市立中正高中校長簡菲莉接任，2月1日起生效。

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