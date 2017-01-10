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小英總統會晤奧蒂嘉 隨團台媒怨「看電視才知」

2017-01-10  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統於當地時間9日下午4時45分抵達尼加拉瓜，有媒體報導，接機儀式結束後，台媒一行35人被載往外館於飯店設立的新聞中心。直至傍晚6時35分左右，打開電視竟看到，尼國電視台正在直播小英總統一行人，與奧蒂嘉的會晤，讓新聞中心裡的台媒，一片錯愕，趕緊搶拍電視畫面。對此，總統府表示，雙方本來就約定抵達後會見，原本也不公開，對方熱情直播，表達重視，另外，對方因了解我方剛到，所以沒有壓訂時間，保留彈性。

綜合媒體報導，因尼國總統奧蒂嘉習性不定，府方也遲遲沒有公佈會面時間，隨行台媒抱怨，會晤時間記者卻完全不知情，直到一位記者打開電視，才驚覺尼國國營電視台第6頻道，正在直播小英總統、外交部長李大維，以及國安會秘書長吳釗燮等人，與尼國總統奧蒂嘉進行會晤。據悉，尼國總統奧蒂嘉在會面時提到，兩岸和平對於世界和平非常重要。但尼國行徑遭質疑獨厚自家媒體，台媒卻僅能拍電視。（更新時間：10:43）

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  • 有台媒報導，打開電視才看到尼國電視台正在直播小英總統一行人，與奧蒂嘉的會晤，記者錯愕之餘，僅能趕緊搶拍電視畫面。（法新社）

    有台媒報導，打開電視才看到尼國電視台正在直播小英總統一行人，與奧蒂嘉的會晤，記者錯愕之餘，僅能趕緊搶拍電視畫面。（法新社）

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