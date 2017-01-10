院士呼籲辭退翁啟惠 中研院出面回應

2017-01-10 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕前中研院院長翁啟惠昨日被士林地檢署依貪汙罪起訴，中研院院士項武忠認為，翁啟惠應立即辭去特聘研究員一職，中研院也要停聘翁啟惠。對此，中研院秘書長施明哲強調，一切照規定來，要在審判確定後再說。

根據《聯合報》報導，項武忠指出，去年翁啟惠傳涉入浩鼎案後，中研院卻仍聘他為特任研究員，此舉非常不當，且翁啟惠原本薪水已經很高，卻還涉嫌貪汙，一般特聘研究員若依照在美國擔任高等教授的薪水，年薪約20至25萬美金，他怒批：「一個人的名譽為了這點錢就沉淪，真要命。」項武忠指出，翁啟惠若有廉恥之心，就應該辭掉特聘研究員，而中研院至少應停止支付翁啟惠薪水。

針對項武忠的呼籲，中研院秘書長施明哲表示，翁啟惠被起訴不代表任何刑責，中研院按照規定來，一切要在審判確定後再研議。