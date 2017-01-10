蔡丁貴明天將入獄 今天台中追思228

自由台灣黨主席蔡丁貴從台中火車站出發，以苦行追思228。（記者張菁雅攝）

2017-01-10 08:43

〔記者張菁雅／台中報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴因推倒台南湯德章公園內的孫文銅像，11日將入獄服刑，今天在支持者陪同下，從台中火車站步行至台中公園，追思228事件，他表示，今年是228事件70週年，呼籲政府在今年拆除所有孫文、蔣中正銅像，完成台灣轉型。

蔡丁貴手持台灣國國旗，與支持者從台中火車站出發，沿著建國路、雙十路，走到台中公園，並高呼口號「打破孫文威權，守護自由台灣」。

蔡丁貴表示，這段路程有多處228事件的重要歷史據點，藉由苦行追思228，今年是228事件70週年，他呼籲民進黨政府應該拆除所有孫文、蔣中正銅像，讓人民從威權思維中解放，完成台灣轉型。

對於明天就要入獄，蔡丁貴說，反抗體制就要有被體制懲罰的心理準備，台灣人要當家做主，也必須付出代價，所以不必逃避、不需哀傷，只要有行動，就能建立自己的國家。

自由台灣黨中區副秘書長廖建超指出，70年前的3月2日，台中召開第一次市民大會，決議接收所有機關，有10天的時間是台灣人管台灣人，而接受的武器就從台中火車站往南、北供應；另外，公園路與雙十路口是二七部隊的所在地，台中公園對面的大華酒家，是當年謝雪紅成立人民協會的地方，公園右邊有台灣參議員林連宗住所，他代表台中到台北開會，3月10日被逮捕後，至今沒有回來。走過這幾個點，是希望延續228精神，持續朝台灣建國方向努力。