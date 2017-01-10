吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？

2017-01-10 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義昨召開記者會，宣布參選國民黨主席，其中還打出「經國牌」時一度哽咽。不過政大地政系教授徐世榮酸說，不在乎人民的痛苦，這種哭又有什麼意義？

徐世榮在臉書發文表示，吳敦義的哭，是為了奪取國民黨主席位置而哭、為了權位而哭，但卻不是為了被吳敦義和前苗栗縣長劉政鴻拆屋迫遷的苗栗大埔鄉親而哭。徐世榮說，吳敦義怎麼會知道當初朱阿嬤、張森文、朱炳坤是怎麼哭的？

徐世榮指吳敦義，不在乎人民的痛苦，這種哭又有什麼意義？又如何感動人呢？

吳敦義過去在苗栗大埔案，曾經承諾會原屋原地保留，但最後苗栗縣政府仍無預警強制拆除。