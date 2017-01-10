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應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評

雄三飛彈。（資料照，記者洪臣宏攝）

2017-01-10  07:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍遼寧艦航母戰鬥群走出第一島鏈，繞台軍事訓練，武嚇意味濃厚，據報導，我方也重新調整策略，從「防衛固守、有效嚇阻」，調整為「多重嚇阻」，在實質作為上，今年中科院就將對自力研發天弓、天劍與雄風系列性能提升的「新三彈」，進入作戰測評的實彈射擊。

《上報》報導，新三彈系列「射程更遠也更具抗干擾能力，讓飛彈具致命的打擊能力」。其中雄三射程提升到300公里具超音速攻艦能力，被喻為「航母殺手」，是今年驗測重點飛彈；「雄二B」射程從120公里提升到250公里，具次音速攻艦能力，這二款飛彈將是防衛固守作戰中，陸上打擊水面船艦的利器。

報導指出，掛載在IDF戰機上的天劍二飛彈射程增加到90公里外，掛載數量也從2枚增加到4枚，以增強IDF戰機的空中打擊能量。

艦射型海劍二飛彈今年將再次登上濟陽級軍艦進行海上的實彈射擊，未來將與海弓三整合裝入垂直發射系統中，進行海上的實彈驗測。

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