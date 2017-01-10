蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
2017-01-10 07:18
蔡英文總統在當地時間9日傍晚抵達尼加拉瓜。（記者蘇永耀攝）
〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜報導〕蔡英文總統在當地時間9日傍晚抵達「英捷專案」第二站尼加拉瓜，由總統顧問孟卡達恭迎。總統此行將參加尼國總統奧蒂嘉就職典禮，兩人稍後將進行會談。
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