元首會談 葉南德茲：蔡總統是宏國最喜愛的女兒

蔡英文總統「英捷專案」在當地時間9日下午離開宏都拉斯，訪尼加拉瓜，蔡英文離開前與宏國總統葉南德茲舉行雙邊會談。（記者蘇永耀攝）

2017-01-10 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪宏都拉斯，並與宏國總統葉南德茲進行雙邊會晤，葉南德茲對蔡總統說，「希望妳視宏都拉斯為妳自己的家，而妳絕對是我們宏都拉斯最敬愛、最喜愛的女兒」。

《中央社》報導，雙方會談後一同出席記者會。葉南德茲表示，雙方會談討論了宏國經濟發展5年計畫，雙方相信台灣、宏國可互相成為進入亞洲和美洲市場的門戶。

報導指出，雙方也談到經貿合作的部分，葉南德茲說，宏都拉斯整體發展指數樂觀，貿易、投資、就業一直是宏國最重要的發展主軸。

報導指出，葉南德茲表示感謝蔡英文來訪，「也希望妳視宏都拉斯為妳自己的家，而妳絕對是我們宏都拉斯最敬愛、最喜愛的女兒」。

本報報導，蔡總統也同意，將針對農業、紡織、觀光、農產品加工等產業，與宏國積極合作，並推廣微型產業經驗。教育部分，由於台灣獎學金辦理成效良好，我方將擴大名額，宏國也將成立基金專款補助。