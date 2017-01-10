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一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套

2017-01-10  06:58

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路，引發諸多爭議，工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻透露，在他與小英總統、林全院長見面時，吐露工業區廠商心聲，指現行法規在大家不敢違法的前提下，讓勞資雙方都苦不堪言，而英全也在了解之後，同意將訂「彈性工時」等配套措施。

《工商時報》報導，一例一休上路爭議多，府院連袂出擊，分別邀見企業主，以深入了解問題，秦嘉鴻轉述企業主與勞工的抱怨，勞方是怨限工時加班，想多賺錢的只能到不同公司打工，結果是，工時變長、錢賺少了，更累。企業主則期待「要有緩衝期、要有配套措施」，也有要求暫緩半年甚至是一年實施等。

秦嘉鴻當面向小英總統建議，希望在一例一休的配套措施上，增加「彈性工時」，以月計、或以年計勞工的加班時數，並將加班時數從46小時提升到52小時。

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  • 工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻。（資料照）

    工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻。（資料照）

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