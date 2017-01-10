北京強力施壓 佛訥：和蔡英文只通話、未見面

傳統基金會創辦人佛訥透過電郵向媒體表示，他並沒有和台灣總統蔡英文見面，但雙方在週六短暫通了電話。圖為去年佛訥訪台資料照。（總統府提供）

2017-01-10 06:06

〔駐美特派員曹郁芬／華府9日報導〕傳統基金會創辦人佛訥今天透過電子郵件向媒體表示，他並沒有和台灣總統蔡英文見面，但雙方在週六短暫通了電話。佛訥在回覆本報記者的電郵中證實，他目前仍是川普交接團隊的成員，但「她的電話只是兩個多年老友之間的事」。

3位華府外交人士證實，佛訥原本確實要在週六與蔡英文共進午餐，但中國向川普陣營施加極大的壓力，再加上顧忌新舊政府交接之際的敏感，使佛訥不得不取消赴宴的計劃，改以電話方式與蔡英文敘舊。至於北京政府是透過哪個管道向川普陣營施壓而改變佛訥的決定，目前並不明朗。

佛訥在電郵中說，他沒有去休士頓，沒有和蔡總統見面或午餐，但他目前確實還是川普交接團隊成員。佛訥稍早在答覆台灣媒體查證時表示，他沒有和蔡總統見面，蔡總統在週六打了一通電話給他，在5分鐘的談話中，他們就美台關係做了一般性的交談。

佛訥說，他是以台灣長期友人和一位美國公民的身分接受了這通電話，完全不代表川普總統或川普的交接團隊。川普發言人曾在上週告訴美聯社，川普及其團隊都不會和蔡英文見面。

北京這次在蔡英文過境美國時動用的力道極大，除了全力防堵川普團隊與蔡英文見面，美國參議員克魯茲也向媒體透露，他和德州選出的議員在事前都曾收到中國駐美使領館的信，要求他們不要和蔡總統會面，但中國沒有立場禁止他們見誰。此外，中國還發動德州的統派僑社發表聲明，要求蔡英文承認九二共識。