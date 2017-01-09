北市廉委會昔日砍五大案 今預算遭刪除
2017-01-09 23:49
〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會今完成年度總預算今完成106年暫擱預算政黨協商，並表決三項爭議預算，原本外界認為廉委會69萬元預算也將進行表決，未料，朝野協商中藍綠都有默契，未將此案交付投票表決，也沒有人提案恢復預算，廉委會預算就在議會民政委員會中刪除。
對此，政風處長劉明武僅說，尊重議會決議；至於未來廉委會是否改為無車馬費、出席費運作？劉強調，會向市長柯文哲報告，並研議後續因應作法。
廉政委員會69萬元預算，議長吳碧珠在晚間的藍綠表決大戰前，宣布議會取得共識維持刪除，結果柯市府於2015年1月20日成立、運作2年的廉委會預算全砍。
廉委會曾打五大案出名，但被監察院質疑，在未有法律明文規定下行使調查權，「顯有違法」；外界質疑廉委會與北市府政風處疊床架屋，但北市府則數度解釋，廉委會有其功能，過去郝市府也曾成立肅貪中心，只不過如今改為委員會形式運作。
未料，廉委會預算被國民黨主導的議會民政委員會刪除，而今天，藍綠都有默契，未在今天議會大會提出恢復預算案，進行藍綠表決。
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