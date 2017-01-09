林瑞圖、潘懷宗都支持 柯P獲史上最高二備金

2017-01-09 23:38

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市議會今完成年度總預算今完成106年暫擱預算政黨協商與表決。其中，第二預備金維持12.5億元、南港機廠聯開案4.66億元恢復，國民黨大敗。而過去立場偏藍的無黨籍議員林瑞圖、新黨議員潘懷宗也倒戈不支持國民黨刪除二備金提案，導致最後表決二備金一毛未刪過關。

市議會則有61席議員，國民黨與民進黨皆26席，包括親民黨、民國黨及無黨籍的「親民問政小組」5席、新黨2席、台聯黨1席、無黨籍1席，過去柯文哲與綠、橘、台聯黨合作達32席，已讓預算案立於不敗之地。

但親民問政小組日前已反對12.5億元第二預備金，其中議員林國成、陳政忠今天還以生病為由缺席投票，令親市府票剩30票；不過，國民黨籍議長吳碧珠主持會議不投票、藍營議員闕枚莎又缺席，加上過去立場偏藍的無黨籍議員林瑞圖這次倒戈支持綠營提案，導致議場上泛藍鐵票僅剩26張。

針對12.5億元二備金案，國民黨團書記長王欣儀會中表示，柯市府僅執行3.6億元，執行率太低，國民黨沒辦法認同市府因應極端氣候及世大運多編列預算，並提案9.5億元二備金；但民進黨團總召、市議員王孝維認為應尊重財建委員會審議結果，並維持原案。

未料，58人表決，民進黨議員周柏雅棄權，但僅25人贊成國民黨提案，偏藍的無黨議員林瑞圖、新黨議員潘懷宗也反對該提案，導致反對達31票，令柯文哲保有12.5億元二備金。

至於南港機廠聯開案4.66億元的土地協議或徵收補償費，王欣儀則認為，在相關疑義沒有釐清以前不該貿然行動去談土地價購，希望刪除預算；至於王孝維提案恢復原金額。在這表決中，偏藍的林瑞圖一樣支持民進黨提案，加上民國黨徐世勳也支持，導致31票贊成、26票反對，也讓柯市府可將南港機廠做後續徵地、開發。