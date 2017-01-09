市場處預算下但書 北市掌握北農人事才可動支
2017-01-09 23:57
〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕市議會今天通過北市府一Ｏ六年總預算案二讀表決，其中包括一百五十億元的第一果菜、魚市場改建案，但議會財政委員會也下但書，北農公司官股北市府及農委會「取得人事主導權前」不得動支該工程款，今天議會經過藍綠表決大戰，也維持該但書；意即今年六月北農公司董事改選、總經理韓國瑜卸任後，兩市場改建案才會招標。
民進黨團幹事長梁文傑說明，北農公司使用第一果菜市場，市場改建後也將受益，但該公司又想要人事獨立，導致議會議會財委會很難通過預算，原本議員還希望北農公司也出資五十億元挹注公共建設，但議會後來仍決議由市府出資，所以下但書後，才於財委會通過預算。
該但書為，「果菜批發市場之土地為市府所有，所有興建工程亦由市府出資，本預算在官股取得受託經營公司人事主導權之前，不得動支。」
不過，此案於政黨協商無結論，國民黨團書記長王欣儀在議大會中表示，這是一個批發市場改建工程，攸關民生問題，認為這樣的但書太有針對性，「針對特定某家公司，而不是一致性的表達」；認為人事有沒有主導權都不應該影響到民生問題，並指外界質疑議會用預算行使報復行為。
民進黨提出表決維持但書，經過表決，民進黨議員、無黨籍議員李慶元、親民黨議員黃珊珊、民國黨議員徐世勳贊成，就連無黨籍偏藍議員林瑞圖也贊成，僅藍營、新黨議員反對，最後以卅一對廿六，維持但書。
第一果菜市場改建為市長柯文哲實現西區軸線翻轉的重點政績，臨時安置預計今年底開工，整體市場改建預計二○二四年完工。然而，市府去年七月公布要在水源快速道路堤外設置中繼市場，但尚未取得土地機關水利署同意就編列設計費及工程費。
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