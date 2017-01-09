| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

國軍立正姿勢將修訂 從五指伸直併攏改「握拳」

國軍基本教練修訂，未來立正姿勢將從五指伸直併攏改「握拳」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-09  23:55

〔即時新聞／綜合報導〕「國軍基本教練」準則已實施13年，原本的準則中要求立正姿勢為「五指伸直併攏」，不過國防部將從16日起改為「握拳」的立正姿勢，國防部認為，此種立正姿勢可彰顯軍人雄壯英挺的氣質。

國防部表示，因應「國軍基本教練」準則（92年版）印頒迄今已逾13年，檢討「國軍儀隊訓練教範」立正姿勢（握拳）與「國軍基本教練」（五指伸直併攏）不同，所以蒐集了美、日、韓各國相關的教範，並召集各軍種、指揮部所屬單位共同研議，適切修訂以「自然」為前提，並符合「人體工學」及「軍人儀態」的握拳立正姿勢。

國防部認為，此姿勢可彰顯軍人雄壯英挺的固有氣質，國防部也表示，相關修訂將從16日開始試行驗證，未來會依據各方建議，作為以後的修正參考。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國軍 立正 軍人
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：國軍立正姿勢將修訂 從五指伸直併攏改「握拳」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.