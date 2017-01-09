國軍立正姿勢將修訂 從五指伸直併攏改「握拳」
2017-01-09 23:55
國軍基本教練修訂，未來立正姿勢將從五指伸直併攏改「握拳」。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「國軍基本教練」準則已實施13年，原本的準則中要求立正姿勢為「五指伸直併攏」，不過國防部將從16日起改為「握拳」的立正姿勢，國防部認為，此種立正姿勢可彰顯軍人雄壯英挺的氣質。
國防部表示，因應「國軍基本教練」準則（92年版）印頒迄今已逾13年，檢討「國軍儀隊訓練教範」立正姿勢（握拳）與「國軍基本教練」（五指伸直併攏）不同，所以蒐集了美、日、韓各國相關的教範，並召集各軍種、指揮部所屬單位共同研議，適切修訂以「自然」為前提，並符合「人體工學」及「軍人儀態」的握拳立正姿勢。
國防部認為，此姿勢可彰顯軍人雄壯英挺的固有氣質，國防部也表示，相關修訂將從16日開始試行驗證，未來會依據各方建議，作為以後的修正參考。
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