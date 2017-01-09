是促漲或限漲？ 藍綠立委為電業法交鋒

2017-01-09 21:14

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團今就「電業法修正草案」進行協商。國民黨立委張麗善因拋出修正動議，要求供給學校、庇護工場的電價不得高於近5年均價的110%。民進黨立委管碧玲批評，這是「保證漲價」條款；張反駁，這是避免未來漲電價對地方政府造成影響，才要限制漲幅。

朝野黨團今就「電業法修正草案」進行協商。原規定供給自來水、電車、各級公私立學校、庇護工場、立案社會福利機構及護理之家的用電，應低於平均電價，並以不低於供電成本。

不過張麗善在下午拋出修正動議，另要求供給學校、庇護工場的電價，不得高於近5年均價的110%。

管碧玲批評，這不就變成「保證漲價」條款？國民黨立委這樣提案，無非是想替台電省錢，卻傷害了捉襟見肘的學校，及慘淡經營的庇護工場。

張麗善反駁，這是為了預防未來電價調漲時，能對學校、庇護工場限制幅度，以免受到電價的波動。她表示，這些差價是要由目的事業主管機關編列經費支應，若不限制漲幅，地方政府要如何負擔？管的指控是在扭曲事實。