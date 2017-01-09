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辭副市長參選市長 顏純左：感謝謝龍介鼓勵

2017-01-09  20:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市副市長顏純左將請辭副市長投入市長選戰，他下午表示，謝謝各界對他去留的關心，也謝謝議員謝龍介的鼓勵，經過一番的長考，決定請辭副市長一職。

顏純左將將於1月23日請辭副市長一職。對台南市副市長顏純左將辭職投入下屆市長選舉，市議員謝龍介表示肯定，認為顏純左辭職參選是展現負責任的態度，以無退路來宣誓決心的表現值得正面肯定，也彰顯欲登大位者，如果連這麼基本的格局與決心都沒有，如何還能侈言有帶領城市進步的能力？

謝龍介說，顏純左選擇辭職參選，實際上也是替賴清德在探風向，選民結構影響選舉文化的改變，台灣民眾能否繼續接受「呷碗內看碗外」的政治文化仍有待觀察，但從「政治智慧」與「勇氣魄力」的重要政治指標來看，現階段顏純左所展現的政治心胸與視野格局都略勝一籌，這恐怕連市長賴清德與同黨立委都要自嘆不如。

顏純左表示，台南市歷經合併升格，這6年來已經看到許多卓越的成效，多項國際視野的建設，也陸續完成規劃與發包，他認為帶職參選讓他沒有時間接觸基層，而且也會影響市政的推動及進行，更無法展現其破釜沈舟的參選決心，肩負台南市民的期許，他將以12年大台南縣市執政的經驗，以民進黨的政治理念「清廉、勤政、愛鄉土」的宗旨，全力爭取大台南市民的認同。

他表示，希望未來市民朋友能夠給他更多寶貴的意見和指導，讓他有機會能夠實踐民意。他也對謝龍介的鼓勵，禮貌性地表達感謝之意。

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  • 台南市副市長顏純左將請辭副市長投入市長選戰。（記者蔡文居攝）

    台南市副市長顏純左將請辭副市長投入市長選戰。（記者蔡文居攝）

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