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蔡丁貴選擇坐牢 「彰顯中華民國是流亡政府」

2017-01-09  20:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴因2104年2月22日在台南湯德章公園將孫文銅像拉下，被法院判決拘役，蔡丁貴選擇坐牢，他表示，此舉就是要彰顯台灣是獨立的國家，中華民國是流亡政府，不是台灣人的政府。

為表達對流亡政府殖民體制的抗議，蔡丁貴今日白天先到台南市徒步遊行、嘉義縣進行短講，晚上則到台中市跟支持者進行入獄分享會，表示將於今年元月11日入獄服刑，雖然可以易科罰金，但選擇坐牢，此舉就是要彰顯台灣是獨立的國家，中華民國是流亡政府，不是台灣人的政府。

蔡丁貴強調，2014年拉下孫文的銅像，是要彰顯中華民國不是台灣人的國家，孫文不是台灣人的國父，中華民國在台灣非法侵佔，用圖騰來欺騙台灣人，他要如同當年原住民將嘉義的吳鳳銅像拉下來，就是要揭穿謊言。

蔡丁貴表示，以台灣人民的立場，把外來威權的圖騰拆掉，是一個打倒不公不義非暴力抗爭的行動。

由於拉倒孫文銅像是在台南市，法院以毀損罪判決拘役，蔡丁貴表示，民進黨政治人物初衷已改變，口口聲聲要捍衛中華民國體制，是為了討好國民黨的選民，不敢做拉下孫文銅像、移送此案，都是要討好國民黨的選民。

蔡丁貴表示，他決定坐牢，是因為要強調，他所做的事是對的，既然是對的是，就自己承擔，而且要挑戰體制，是要付出代價，自由台灣黨是走在時代的尖端，而走在前面，是要付出代價，他會勇敢承擔。

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  • 蔡丁貴因拉下孫文銅像被判拘役，他表示選擇坐牢是為了彰顯中華民國是流亡政府。（記者蘇金鳳攝）

    蔡丁貴因拉下孫文銅像被判拘役，他表示選擇坐牢是為了彰顯中華民國是流亡政府。（記者蘇金鳳攝）

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