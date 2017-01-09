宜縣府尾牙停辦兩年 今年復辦改走樂團風
宜蘭縣政府尾牙停辦2年後，確定復辦；圖為往年縣府社會處替代役男紅內褲兵團的扇舞表演，炒熱全場氣氛。（圖：宜蘭縣政府提供）
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府員工歲末聯歡晚會（尾牙）停辦兩年後，今年恢復舉辦，訂24日晚上在縣民大廳席開130桌；歷年，縣府社會處替代役男紅內褲兵團表演的扇舞，炒熱全場氣氛，不過，今年改走樂團風；縣府人事處指出，停辦後改由局處各自舉辦，少了團圓與喜氣氛圍，希望藉由復辦凝聚向心力。
縣府搬到縣政中心後，民國86年開始辦理員工尾牙，迄103年連辦18年，最初席開80桌，因人數愈來愈多、規模愈來愈大，最後增至130桌，尾牙會場由各局處安排表演節目，員工同歡吵熱春節氣氛，成為縣府傳統；104年突然停辦，引起不少員工錯愕與婉惜。
縣府人事處表示，當時停辦有許多時空背景因素，尾牙摸彩一直是重頭戲，最大獎有液晶電視與冰箱等，102年大環境氛圍不佳，行政院取消尾牙摸彩，各縣市也多跟進，沒有了摸彩活動，氣氛熱絡不起來，員工出席率不理想，菜色受到批評，各局處準備的表演也不踴躍，翌年的空桌率更高。
縣府人事處對員工問卷，多數贊成取消尾牙，104年撥給各局處每人400元自行辦理，縣府尾牙正式走入歷史。
「嘿嘿！嘿嘿嘿！」縣府社會處替代役男組成紅內褲兵團，么喝著宏亮聲音表演扇舞，舞姿逗趣搭配「小鮮肉」體格，引起驚聲尖叫，笑翻全場，是每年尾牙的壓軸；停辦後，員工有著些許失望，扇舞更成絕響。
停辦2年期間，一直有復辦聲音，有員工認為，尾牙一年才一次，各局處員工聚在一起，有著溫馨與家人團圓感覺，再搭配別出心裁的活動安排，對員工別具意義；也有局處反映，年節餐廳不好訂，且部分單位人少缺乏尾牙熱鬧氣氛，希望復辦；縣長林聰賢也希望藉由尾牙聯繫各局處感情、凝聚員工向心力。
縣府尾牙確定復辦，很多員工期待社會處替代役男的「扇舞」重出江湖；不過，縣府人事處指出，今年沒有扇舞了改走樂團風，會有清新悅耳的感覺，今年也恢復摸彩，希望重振縣府尾牙盛況。
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