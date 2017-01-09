南區族群委員辦公室今開張 4族群委員常駐
2017-01-09 19:36
〔記者王榮祥／高雄報導〕為方便族人洽詢業務、瞭解民情及宣導相關政策，繼行政院東部聯合服務中心設置族群委員辦公室後，行政院原民會今天也在南區開設據點，日後將有4位族群委員（阿美族、魯凱族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族）為族人服務，關心部落、受理部落需求。
南區族群委員辦公室設置在行政院南部聯合服務中心，今由原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod、南部聯合服務中心執行長黃義佑、立委許智傑、高市府兩位副秘書長蔡柏英及林英斌、高市原民會主委谷縱．喀勒芳安、高市議員伊斯坦大．貝雅夫．正福共同揭牌。
原民會主委夷將‧拔路兒表示，各族群委員將扮演行動者角色，協助原住民族自治、土地、文化、教育及轉型正義等各項政策及議題推動，實踐總統蔡英文的原住民族政策。
原民會族群委員南部辦公室地址在高雄市前金區成功一路436號4樓；電話07-2135301、07-2135276、07-2135217及07-2135273。
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