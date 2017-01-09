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郝拋黨團總召兼副主席一職 藍委：贊成

2017-01-09  18:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌日前在臉書發文，認為未來黨中央副主席一職，應要有一席由代表民意的立法院黨團總召來擔任，並賦予具體任務和分層負責的決定權。對此，國民黨立委曾銘宗今受訪表示，「贊成」這樣的構想。

曾銘宗說，國民黨現在是在野黨，重心在立院黨團，黨中央若與黨團有更好合作，有助於黨的未來發展。

對於國民黨副主席吳敦義今日正式宣布參選黨主席，郝、吳兩方「反洪派」是否應整合，較有利爭取黃復興黨部選票。曾銘宗指出，黨主席選舉已有完整的機制，要不要合作還是需尊重當事人的意願較好。

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  • 國民黨副主席郝龍斌日前在臉書發文，認為未來黨中央副主席一職，應要有一席由代表民意的立法院黨團總召來擔任。（資料照，記者林敬倫攝）

    國民黨副主席郝龍斌日前在臉書發文，認為未來黨中央副主席一職，應要有一席由代表民意的立法院黨團總召來擔任。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 立委曾銘宗。（資料照，記者林正堃攝）

    立委曾銘宗。（資料照，記者林正堃攝）

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