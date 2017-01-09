六年級雙首長交流 雨都、風城締造好情誼
［記者洪美秀／新竹報導］基隆市長林右昌今天下午率市府團隊參訪新竹市，與同為六年級生的新竹市長林智堅交流市政，並走訪火車站前後站地下道、新竹轉運站和中央公園等建設，體驗竹市兩年來的「有感變化」。新竹市長林智堅說，透過經驗交流，新竹市和基隆市必能互取所長、激勵彼此進步，為市民帶來更大幸福。
新竹市長林智堅與基隆市長林右昌都是幕僚出身，兩人當選縣市首長後，成為全台最年輕、唯二的「六年級首長」，兩人都採取務實嚴謹態度，從民調的谷底慢慢爬升，去年9月的一份民調，更並列全台「進步最多」縣市首長。
林智堅說，竹市與基隆市雖有各項差異，但執政者要面對類似挑戰，透過參訪交流，可吸收彼此成功的經驗，共創雙贏及共好治理模式。
林智堅逐一帶林右昌等人步行火車站及地下道和轉運站，說明2年多來推動新竹轉運站、中央公園、引進微笑單車YouBike、拓寬多條竹科連結市區的道路和竹市路平面積超過100萬平方公尺、府後街護城河再造、和「新竹之森」等建設。
林智堅說，原本前後站地下道與新竹轉運站給市民第一印象就是髒亂、陰暗又危險，經市府以「景觀、人本與友善」等方向重新改造地下道，並興建轉運站、改善擁擠危險的車輛動線，才有現今的人本友善環境，且吸引台南市及桃園市等縣市來參訪。
基隆市長林右昌對竹市這幾項建設也很有感，他強調，基隆市也在推動多個轉運站計畫，也有地下道的改造工程計畫，此次參訪收穫很多，可做為未來參考。
林智堅也說，有機會一定率團隊到基隆市參訪，希望讓基隆市的雨都市政經驗與竹市的風城有更多城市交流與互動，締造兩市友好情誼。
林右昌等人也參觀受親子歡迎的中央公園，了解這個引進獲歐盟認證的遊樂設施，打造動態體驗、探索學習、保留大量綠地的舊公園，傍晚時分剛好看到不少家長帶著幼兒散步及遊玩，可以感受到城市的歡樂與幸福感。
林智堅和林右昌都強調，今年是竹市和基隆市重大建設的關鍵年，兩人會努力推動縣市合作，進行好的市政經驗交流，共創城市雙贏。
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