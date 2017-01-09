中市議會民進黨團 何文海出任總召
2017-01-09 17:16
何文海（左）接任民進黨議會黨團總召。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議會民進黨團今日晚間舉行黨團4長交接典禮，新任總召何文海從卸任總召吳敏濟手中接下印信，包括市長林佳龍、市議會議長林士昌及市府團隊都到場致意。何文海說，將強化與在野黨聯繫、互動，讓政策推動更順暢。
民進黨團新任幹部，分別為總召何文海、副總召邱素貞、幹事長張雅旻、書記長張玉嬿。何文海現任市議會交通地政委員會召集人，上屆市議會也曾擔任黨團總召。
何文海表示，接任黨團總召，代表責任的開始。他認為，執政黨團存在的功能，就是為了推動市政建設，以及協助市府與議會各黨團的溝通、協調。
因此，未來黨團除善盡監督責任外，將建立市府與議會溝通平台，邀請市府團隊，針對重大施政內容，事先提出說明與溝通，建立共識，以利政策辯護；同時強化與在野黨聯繫、互動，消彌對立與不信任，爭取支持，讓政策推動更順暢。
國民黨團方面，現任書記長楊正中連任兩年，他婉謝續執黨鞭，黨團明天下午將針對書記長改選，進行內部溝通討論，並預定17日改選，李中議員獲得多位黨團成員支持，如無意外，可望出任書記長。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台中市議會
政治‧本日最多瀏覽
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 叛逃者張憲義越洋述心路 CIA見面地點曝光...
- 賴坤成助弱勢農銷售 服務處成立社企平台
- 斥時力變「國運昌隆黨」 馮光遠宣布退黨
- 吳敦義哽咽後 柱柱姐「領便當」..
網友回應
熱門新聞
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 一例一休後試務費增3千萬？教育部稱將了解
- 旅日小說《異域紅塵》 改拍電影來台勘景
- 聽取俄干預大選報告 川普︰笨蛋才不和俄交往
- 中國購物商場過剩 引爆零售業危機
- 許秀娟再戰特奧滑冰賽 康寧大學將提報總統教育獎
- 男團幻想和EXID談戀愛 竟是為了...
- 清潔週啟動 防蚊師勤跑社區
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 現代趙子龍 持棍竊民宅
- Fed理事︰美低利率太久 商用不動產市場是隱憂
- 浩鼎案涉貪污罪嫌 翁啟惠面臨7年以上刑責
- 雲林1雞場 驗出高病原禽流感
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai arrives in Houston for transit stop
- 伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
- 郭靜分手療傷 挨虧「貴婦洗車」
- 〈活動看板〉孩子不想上學
- 芋頭價飇漲 無業男偷挖日入3千多元
- 白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞
- 1盤1680元的烏魚膘攤商 已搬離六合夜市
- 中市廣福花海美呆 即日開放到農曆年後
- 會晤蔡英文遭警告 美參議員指中國無權干涉
- 新北鐵道馬拉松接力賽4月開跑 1/24開放報名
- 清潔隊加班費增加 採補休因應
- 金馬影后蜜談姐弟戀 「跟他在一起特別心安」
- 王者對決 喬帥強壓穆雷
- 中市府產學攜手設計課程 培育各式技術人才
- MLB》金鶯補先發破洞 看上15勝強投
- 《金球紅毯》艾瑪史東角逐女主角 性感深V博好運
- SBL》台銀當苦主非首次 球迷抓包爭議裁判是他（影音）
- 鮮肉團出道 還沒賺錢先貼錢
- 竹縣營養午餐自費 不參加可帶便當
- 裝大方讓警搜身…原來機車電瓶槽藏毒
- 維冠金龍大樓傷亡慘 營建署修法加強建築品質
- 高爾夫》選愛爾蘭被罵翻 麥克羅伊自曝奧運缺賽原因
- 中小尺寸面板旺 華映、彩晶第四季營收攻頂
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 達爾膚去年營收11.5億元 創3年來新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中市議會民進黨團 何文海出任總召
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分