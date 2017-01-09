中市議會民進黨團 何文海出任總召

何文海（左）接任民進黨議會黨團總召。（記者黃鐘山攝）

2017-01-09 17:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議會民進黨團今日晚間舉行黨團4長交接典禮，新任總召何文海從卸任總召吳敏濟手中接下印信，包括市長林佳龍、市議會議長林士昌及市府團隊都到場致意。何文海說，將強化與在野黨聯繫、互動，讓政策推動更順暢。

民進黨團新任幹部，分別為總召何文海、副總召邱素貞、幹事長張雅旻、書記長張玉嬿。何文海現任市議會交通地政委員會召集人，上屆市議會也曾擔任黨團總召。

何文海表示，接任黨團總召，代表責任的開始。他認為，執政黨團存在的功能，就是為了推動市政建設，以及協助市府與議會各黨團的溝通、協調。

因此，未來黨團除善盡監督責任外，將建立市府與議會溝通平台，邀請市府團隊，針對重大施政內容，事先提出說明與溝通，建立共識，以利政策辯護；同時強化與在野黨聯繫、互動，消彌對立與不信任，爭取支持，讓政策推動更順暢。

國民黨團方面，現任書記長楊正中連任兩年，他婉謝續執黨鞭，黨團明天下午將針對書記長改選，進行內部溝通討論，並預定17日改選，李中議員獲得多位黨團成員支持，如無意外，可望出任書記長。