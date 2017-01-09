昔日欣賞黃國昌 今日辜寬敏這麼說..

2017-01-09 16:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕時代力量成員馮光遠昨宣布退黨，並諷時代力量成為執行黨主席黃國昌的「國運昌隆黨」，而辜寬敏之前對黃國昌相當欣賞，一度希望黃國昌接下新台灣國策智庫。

但辜寬敏今天出席新台灣和平基金會第三屆台灣研究博碩士論文獎頒獎典，在會後受訪表示，時代力量是小黨，本來人就不多，如果不團結，就沒有存在的價值。

而他也認為，時代力量「好像幾個人在表演而已」，對社會大眾有距離感，還有努力的空間。至於黃國昌最近也沒有再找他，「不知道什麼原因」。