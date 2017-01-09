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網傳東縣議長車禍調解施壓 綠議員發聲明助澄清

2017-01-09  17:20

〔記者黃明堂／台東報導〕臉書爆料公社一則死亡車禍調解貼文，內容指國民黨籍台東縣議長饒慶鈴「為虎作倀.......欺壓鄉親父老」，饒慶鈴今早透過律師聲明駁斥；民進黨籍縣議員洪宗楷辦公室下午也發聲明，指調解現場並無民代助理施壓的情形。

去年12月間，台東市發生一件機車死亡車禍，來自新北的女子輕傷，在地的男子送醫未到院即死亡；此案於去年12月29日在台東市公所調解，雙方未達共識。

但近日有臉書貼文指車禍案件當事人25歲的女子，其父具有線電視媒體背景，挾其政經資源，聯合台東政要，共同打壓受害者家屬，台東縣議長饒慶鈴被指「欺壓鄉親父老」。

饒慶鈴上午透過「呈御國際法律事務所」發表聲明，駁斥指控。她本人及辦公室均未指派或授權任何人參與此調解，網路消息所指稱她的秘書去年即已離開團隊。

這位前秘書是吳漢俊也表示，他個人與車禍當事人的新北女子之父親，是軍中同學，調解當天，他是以同學身分陪同，未進入會場，也未參與調解，也無穿著饒議長團隊的背心。

民進黨縣議員洪宗楷的張姓助理在調解當日陪同喪家家屬出席，針對網傳的「施壓風波」發布澄清聲明。

洪宗楷辦公室指出，日前接獲新北市某議員致電請求協助選民服務，於是派張姓助理當天陪同喪者家屬一同出席調解會。調解會當天，肇事者家人另有一名吳姓友人陪同，該吳姓友人曾為饒議長的秘書，但當天並未特別表明秘書的身分，僅以友人的身分陪同。喪者家屬在網路上所指吳姓友人利用饒議長秘書的身分施壓，應並無此狀況。

洪宗楷辦公室表示可以體諒喪家家屬悲憤心情，致使在網路上貼文以情緒性字眼描述事情，但本案件已進入調解程序，調解過程雙方應保持良善溝通。

控議長施壓的原貼文者也於下午在網文聲明喪家在悲傷之餘，無暇顧及而未查証對方的現有身分，造成對饒議長的誤解、困擾，就此表達歉意。

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  • 國民黨籍台東縣議長饒慶鈴被網路貼文指介入車禍調解「為虎作倀」，今發聲明駁斥。（資料照，記者黃明堂攝）

    國民黨籍台東縣議長饒慶鈴被網路貼文指介入車禍調解「為虎作倀」，今發聲明駁斥。（資料照，記者黃明堂攝）

  • 民進黨籍台東縣議員洪宗楷辦公室下午發聲明助饒慶鈴澄清。（記者黃明堂翻攝）

    民進黨籍台東縣議員洪宗楷辦公室下午發聲明助饒慶鈴澄清。（記者黃明堂翻攝）

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標題：網傳東縣議長車禍調解施壓 綠議員發聲明助澄清


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