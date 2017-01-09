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顏純左將辭職選南市長 謝龍介：是負責任態度

2017-01-09  16:29

〔記者王俊忠／台南報導〕對於副市長顏純左將辭職投入下屆市長選舉，國民黨市議員謝龍介今天表示肯定，他認為顏純左辭職參選是展現負責任的態度，以無退路來宣誓決心的表現值得正面評價，也彰顯欲登大位者如果連這麼基本的格局與決心都沒有，如何能奢談有帶領城市進步的能力？

謝龍介表示，顏純左的辭職除表現「破釜沈舟、背水一戰」、力求勝選的決心外，就是不想讓人覺得他行政不中立或假公濟私、利用行政資源參選，顏純左能審慎地拿捏「政治」與「行政」之間的分際極為不易，雖然此舉牽動民進黨內台南市長初選提前白熱化，但能獲得多數市民肯定，對下屆市長選舉產生正面影響。

但謝龍介也認為，顏純左選擇辭掉副市長參選市長，實際上也是替賴清德在探風向，選民結構影響選舉文化的改變，台灣民眾能否繼續接受「呷碗內看碗外」的政治文化，仍有待觀察，但從「政治智慧」與「勇氣魄力」的重要政治指標來看，現階段顏純左所展現的政治心胸與視野格局都略勝一籌，這恐怕連市長賴清德與民進黨內立委都要自嘆不如。

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  • 對於南市副市長顏純左將辭職參選下屆市長，國民黨市議員謝龍介（見圖）表達肯定。（資料照，記者王俊忠攝）

    對於南市副市長顏純左將辭職參選下屆市長，國民黨市議員謝龍介（見圖）表達肯定。（資料照，記者王俊忠攝）

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