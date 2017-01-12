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防中資併購媒體 法界：國安法是底線

2017-01-12  21:03

〔記者項程鎮、黃欣柏／綜合報導〕法界和學界人士認為，面對中資無孔不入的滲透，應該將相關法律修訂得更嚴謹，從「嚴格立法」角度去處理，政大法律系副教授王立達指出，政府可從修改「台灣地區與大陸地區人民關係條例」和廣電法規著手，透過法律進行管理；海洋大學法政學院院長陳荔彤認為，國家安全法是防止不當中資併購媒體底線，政府一定要堅守。

王立達表示，中資定義模糊，如何管理規範中資併購台灣媒體確有難度，如能透過相關法律的增修來管理中資，應該是一個較佳的途徑。

陳荔彤指出，中資併購台灣企業的問題，包括兩岸人民關係條例、大陸地區人民來臺投資許可辦法等法令都有提到，媒體應可一併適用，另目前也有專門針對電子媒體設置的衛星廣播電視法，可見不乏相關規範，此外還有國安法這個「大帽子」，只要涉及國家安全問題均可涵蓋，「這是最後底線！」

此外，前年傳出中資DMG娛樂集團想買東森集團，當時就有不少學者擔憂，中國企業拿著資金到處投資，如讓中資買下台灣有線電視系統台，恐有權決定哪些頻道可上、下架，更有能力箝制輿論。

中正大學傳播系副教授管中祥曾受訪直言，類似問題十年前就提醒政府，台灣媒體太過強調自由市場，「有錢就很好買」，反映出中資控制入侵媒體的危機；管強調，媒體不比一般企業，有線電視系統台就像是水龍頭一樣，會決定什麼樣的水可以流出來，未來對中國、中資不利的言論，恐怕都會因此被下架。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚也曾指出，相較於清查媒體資金的結構管制，「行為管制」更關鍵，NCC有權制定遊戲規則，要求系統台訂定明確上、下架機制，不得有差別待遇，如此不論誰買到，幕後黑手都不能影響媒體運作。

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  • 政大法律系副教授王立達指出，中資定義模糊且管理有難度，政府可修改兩岸條例和廣電法規，透過法律進行管理（記者項程鎮攝翻攝自臉書）

    政大法律系副教授王立達指出，中資定義模糊且管理有難度，政府可修改兩岸條例和廣電法規，透過法律進行管理（記者項程鎮攝翻攝自臉書）

  • 海洋大學法政學院院長陳荔彤認為，政府應堅守國家安全法底線，防止不當中資併購媒體。 （記者項程鎮翻攝自海洋大學網站）

    海洋大學法政學院院長陳荔彤認為，政府應堅守國家安全法底線，防止不當中資併購媒體。 （記者項程鎮翻攝自海洋大學網站）

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標題：防中資併購媒體 法界：國安法是底線


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