中資併媒體成國安隱憂 法部：若涉刑責，依法偵辦

2017-01-12 21:06

〔記者項程鎮／台北報導〕總統蔡英文日前與媒體進行年終茶敘時，直言憂心假新聞充斥，已干擾政府施政，府方懷疑中國網軍企圖造成台灣內部不安，外界也認為，台灣近期媒體併購案，都有中資或親中企業資金的影子，法務部表示，只要涉及刑責，就會依法究辦。

法務部政務次長陳明堂指出，台灣是民主自由國家，不會特別立法管制媒體經營，經濟部和NCC等主管機關可依法決定是否讓中資投資媒體，但如有非法中資併購台灣媒體等問題，只要涉及刑責，例如偽造資金來源等資料，可能涉及偽造文書，若放假消息、影響股價，則違反證交法，檢調就會依法偵辦。

台灣近年來的併購案，中資影子揮之不去，外界認為，國內近日都把中資併購媒體的問題，定位在審查資金來源，如未深究其動機，恐有國安疑慮；國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡受訪曾表示，媒體併購案需符合國家安全、言論自由、文化多樣性三大原則。

中國DMG控股集團董事長肖文閣，曾傳出欲以197億元買下東森61%股份，肖文閣出身解放軍家庭，父親是曾被喻為解放軍10大將的肖勁光，外界質疑可能成為中資或解放軍勢力滲透台灣媒體的管道，本案去年破局，至於東森案新買主台數科集團和一波三折的中嘉案，也都有中資爭議。

不只台灣，中國企業正將併購觸角伸向全世界，已成為各先進國家的國安問題；湯森路透公司（Thomson Reuters）統計，去年中資海外併購規模達2204億美元，創下歷史新高，占全球跨國收購交易金額16%，由於中資海外併購往往夾帶國家資本，以取得中國策略性產業發展的關鍵及尖端技術，引發各國反彈，而各國加強阻擋中資的併購交易，最重要的理由就是國家安全。

湯森路透指出，去年中資海外收購告吹金額達356億美元，為前年（20億美元）的18倍，主要原因是各國擔心中資擁有戰略性資產及潛在國安考量下。＃