中資併媒體成國安隱憂 法部：若涉刑責，依法偵辦
〔記者項程鎮／台北報導〕總統蔡英文日前與媒體進行年終茶敘時，直言憂心假新聞充斥，已干擾政府施政，府方懷疑中國網軍企圖造成台灣內部不安，外界也認為，台灣近期媒體併購案，都有中資或親中企業資金的影子，法務部表示，只要涉及刑責，就會依法究辦。
法務部政務次長陳明堂指出，台灣是民主自由國家，不會特別立法管制媒體經營，經濟部和NCC等主管機關可依法決定是否讓中資投資媒體，但如有非法中資併購台灣媒體等問題，只要涉及刑責，例如偽造資金來源等資料，可能涉及偽造文書，若放假消息、影響股價，則違反證交法，檢調就會依法偵辦。
台灣近年來的併購案，中資影子揮之不去，外界認為，國內近日都把中資併購媒體的問題，定位在審查資金來源，如未深究其動機，恐有國安疑慮；國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡受訪曾表示，媒體併購案需符合國家安全、言論自由、文化多樣性三大原則。
中國DMG控股集團董事長肖文閣，曾傳出欲以197億元買下東森61%股份，肖文閣出身解放軍家庭，父親是曾被喻為解放軍10大將的肖勁光，外界質疑可能成為中資或解放軍勢力滲透台灣媒體的管道，本案去年破局，至於東森案新買主台數科集團和一波三折的中嘉案，也都有中資爭議。
不只台灣，中國企業正將併購觸角伸向全世界，已成為各先進國家的國安問題；湯森路透公司（Thomson Reuters）統計，去年中資海外併購規模達2204億美元，創下歷史新高，占全球跨國收購交易金額16%，由於中資海外併購往往夾帶國家資本，以取得中國策略性產業發展的關鍵及尖端技術，引發各國反彈，而各國加強阻擋中資的併購交易，最重要的理由就是國家安全。
湯森路透指出，去年中資海外收購告吹金額達356億美元，為前年（20億美元）的18倍，主要原因是各國擔心中資擁有戰略性資產及潛在國安考量下。＃
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 賴神出征北市？ 柯P：賴清德想的是2020
- 奈及利亞禁互動、趕我辦事處 外交部譴責抗議
- 遭疑走回「金援外交」老路 總統府斥「硬扣帽子是外行」
- 馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
- 護理長背叛老公搞車震 呻吟、啪啪聲不停老公心都碎了
- 金宇彬、宋仲基最常來 他家是男神集散地！
- NBA》湖人球迷的最愛福將 沙克里轉戰日本職籃
- 反同家長嗆「..衝我來」 網友請「他」回嗆
- 中職》富邦、統一都想要 阿福考慮上場機會
- 減產協議推不動 油價震盪
- 足球》三浦知良下月滿50歲 正式與橫濱FC續約1年
- 福山雅治攜手名導 挑戰扮律師救人氣
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
- 愛女獻第一次 豬哥亮嗆聲「被奪走了啦」
- NBA》林書豪、柯瑞化身紙娃娃 眾星雲集賀新年（影音）
- 空官生傳集體飲酒1人墜樓命危 校方改口調查中
- 自己的孩子自己接生！ 產婦親手「取出」寶寶
- 沒塑膠袋老闆這樣裝炒飯 顧客都傻了…
- 減產協議出師不利 下週汽柴油各降0.3、0.4元
- 遭塔利班擄走近半年 2外籍教授向川普求救
- AOA遭「拉椅子」惡整慘摔 粉絲怒轟
- 國中教育會考簡章明公告 24萬多名畢業生報考
- 陳宏一新作入選鹿特丹影展 小英也在電影中露臉
- 飛機上也要推台灣觀光 日月潭方塊酥3月華航機上亮相
- 《川普內閣參院聽證會》司法部長塞森斯駁種族歧視
- 日動畫突破敏感帶！《你的名字》夯爆可望拍成韓劇
- 狗黃金帶財！中年婦人遛狗途中刮中100萬
- 性侵案今下午開庭 秦偉：相信法院會還我清白
- 王家梁前進食人部落 粉絲來認親
- （影音）T.O.P無影腳發功 《BANG》2倍速驚人飆舞
- 分析師警告：中國今年會出現更多資產泡沫
- 新北鋁窗工人墜10樓 命危急救中
- 雲嘉南春節公路疏運 客運機動增班
- NBA》台灣鐵粉飛1萬2500公里看無 林書豪道歉了
- 無敵海景盡收眼底 淡水自行車道海尾仔段開放
- 兩岸與國際》中國鬥爭的伎倆既失效於台灣，又安能複製於韓國？
- 工總建議彈性工時 林全：應尊重修法
- 楊晴代言想白不想紅 宣言「女人當自白」
- 被罵「騙子」怒提告 聲樂家獲判賠5萬
- 自由廣場》台灣機捷中國拼音 有問題
- 黑心海帶起訴 業者辯稱大家都用 不用就没競爭力
標題：中資併媒體成國安隱憂 法部：若涉刑責，依法偵辦
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email