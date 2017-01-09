暗批黃國昌？ 馮光遠：基於厚道 點到為止
2017-01-09 14:24
馮光遠閃退時代力量，還諷刺時力已經質變為「國運昌隆黨」。（資料照，記者趙世勳攝）
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量主席團成員馮光遠昨晚透過網路直播突然宣布退黨，並狠酸時代力量黨已變質為「國運昌隆黨」，不希望努力被特定人士收割。馮光遠今天中午進一步上廣播節目說明，聲稱自己沒有批評任何人。
綜合媒體報導，主持人黃光芹今天問馮光遠，「國運昌隆」是不是暗批黃國昌？馮答覆表示，「這要你們自己去解讀了」，他強調自己不願點名批評任何人，「基於厚道，我點到為止」。
馮光遠強調，時代力量的價值觀原本應該是比較自由派、社會福利國家概念的，「如果變成吾皇萬歲萬萬歲，那就是國運昌隆了嘛。」
馮光遠說明，不管在大小政黨，總是有些人會有「心目中的皇帝」，而就算大家都主張民主自由，「吾皇萬歲這種概念還有」。
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