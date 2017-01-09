台灣發展核武？張憲義：考驗執政者智慧
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣核武發展關鍵人物、「叛逃者」前中科院核研所副所長張憲義，近日出版專書，揭開塵封30年的台灣核武發展歷史。張憲義今早舉行新書發表會，接受越洋訪問時對台灣發展核武發表看法，他認為，一個國家必須擁有先進核能設施，才能「不讓人看輕」，但台灣太小、經不起任何核能事件，因此現在決定走向非核家園，政權存亡與永續發展間的矛盾考驗執政者的智慧。
張憲義接受中研院近代史研究所副研究員陳儀深訪談後出版專書「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」，該書今天早上10點舉行發表會，張憲義並以越洋視訊連線方式，接受提問。前國安會副秘書長張旭成認為，台灣地方太小，不適合擁有核武，且若擁核武能力將招來中國攻擊，詢問張憲義對台灣發展核武的看法。
張憲義回答時說，這是很複雜的問題，且「擁有核武」有很多層次，可能是擁有製造潛力的研發能力，也可能是已試爆、擺在飛彈彈頭裡枕戈待旦的戰備能力。他的個人觀點是，一個國家必須擁有先進核能設施，才能「不讓人看輕」，擁有威脅性，而不是實體。他強調這也是蔣經國一直在宣示的「擁有核武能力發展但不製造」。他舉以色列為例說明，「可以說他有、也可以說他沒有」，因為科技到達一定水準，核彈對他而言是水到渠成的事情。
至於台灣今天該如何走，張憲義如何看待非核家園？張憲義提起日本在福島核災後重啟核電廠的案例說明，他提到日本重啟核電廠，是因為他在國際情勢上受到外力威脅，為了國家存亡的百年大計，不能夠依靠別的國家的恩惠來保證國家的存續，一定要發展核能發電，厚植國防「軟」實力。但張憲義也直言，台灣太小，確實經不起任何的核能事件，「政府再英明都應付不了」，因此台灣究竟要以政權存亡為重還是以永續發展為主，在在考驗執政者的智慧。
張憲義說，1988年他離台、致使台灣核武計畫中斷，該事件的震撼力「應該不會比北韓核試爆來得差」，以負面來看，台灣核武研發中止了，但從正面來看，等於台灣核武研製能力得到國際間的高度評價。張憲義說起父親是白色恐怖見證者，一再告誡他「千萬不要回台」，因此他連父親的最後一面也沒見著，但他對台灣的情感始終如一，他認為他的決定是「台美雙贏」，且他的心「永遠留在台灣」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 叛逃者張憲義越洋述心路 CIA見面地點曝光...
- 黃國昌助理臉書酸人 網友：肯定是罵馮光遠
- 吳敦義超高人氣 逾6成藍委出席相挺
- 黨主席競爭激烈 洪秀柱：我一點也沒感覺！
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 泯滅人性！5條狗被下毒 口吐白沫慘死
- 自傳造假被退貨 海倫清桃：沒說是真實故事
- 希拉蕊好友受訪 預期她不再參加公職選舉
- 整合資源 台中移工、東協服務中心揭牌
- 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
- 日鐵道迷愛「藍皮列車」 南迴線搭了9次
- 王者對決 喬帥強壓穆雷
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 黃之鋒等險遭黑衣人揮拳》警署：疑有列管幫派份子介入
- 青埔非「鬼城」 鄭文燦：下階段發展重心
- （圖多）艾瑪史東 萊恩葛斯林金球後台玩HIGH 合照萌翻
- 《金球紅毯》娜塔莉波曼2度挺肚走紅毯！能否加持再奪影后？
- 聯電去年營收1478.7億元 年增2.1％
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 隧道三寶亂切車道 卡車神飄移閃避
- 公牛屠龍刀 巴特勒正式接掌
- 台中警車失控 撞上對向公車與轎車
- 教心智障礙者法治觀念 高大社團獲獎
- 羅冠聰在台險遭蛋襲 回港又被毆傷
- 《金球紅毯》就是不刮毛！女星勇秀毛茸茸腋下
- 自由談》不容暴力綁架台灣
- 中國無極限 微整型密醫培訓5天就開工
- 浩鼎案偵結 前中研院長翁啟惠被依貪污罪起訴
- 台北》卡位停汽車 「機車鎖溝蓋」無法罰
- 中國惡官強拆民房 副縣長親自帶隊上陣
- 絕殺失手 簡偉儒30分白搭
- 張孝全甩王子樣 跟女神舒淇古裝搞笑
- 歐膩全智賢 《藍色海洋》穿Fendi怪表情多
- 不忍長輩吃隔夜菜 台南新市推老人共餐
- 一例一休後試務費增3千萬？教育部稱將了解
- 台北》焚化爐新回饋 最快3月發垃圾袋
- 日職》大谷玩《實況野球》 看到評價反省自己
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
- 川普長子力挺 槍枝消音器禁令可望放寬
- 吳岱穎／病識
- 台語歌王歐巴上身 轉型花美男
標題：台灣發展核武？張憲義：考驗執政者智慧
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email