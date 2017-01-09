台灣發展核武？張憲義：考驗執政者智慧

2017-01-09 14:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣核武發展關鍵人物、「叛逃者」前中科院核研所副所長張憲義，近日出版專書，揭開塵封30年的台灣核武發展歷史。張憲義今早舉行新書發表會，接受越洋訪問時對台灣發展核武發表看法，他認為，一個國家必須擁有先進核能設施，才能「不讓人看輕」，但台灣太小、經不起任何核能事件，因此現在決定走向非核家園，政權存亡與永續發展間的矛盾考驗執政者的智慧。

張憲義接受中研院近代史研究所副研究員陳儀深訪談後出版專書「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」，該書今天早上10點舉行發表會，張憲義並以越洋視訊連線方式，接受提問。前國安會副秘書長張旭成認為，台灣地方太小，不適合擁有核武，且若擁核武能力將招來中國攻擊，詢問張憲義對台灣發展核武的看法。

張憲義回答時說，這是很複雜的問題，且「擁有核武」有很多層次，可能是擁有製造潛力的研發能力，也可能是已試爆、擺在飛彈彈頭裡枕戈待旦的戰備能力。他的個人觀點是，一個國家必須擁有先進核能設施，才能「不讓人看輕」，擁有威脅性，而不是實體。他強調這也是蔣經國一直在宣示的「擁有核武能力發展但不製造」。他舉以色列為例說明，「可以說他有、也可以說他沒有」，因為科技到達一定水準，核彈對他而言是水到渠成的事情。

至於台灣今天該如何走，張憲義如何看待非核家園？張憲義提起日本在福島核災後重啟核電廠的案例說明，他提到日本重啟核電廠，是因為他在國際情勢上受到外力威脅，為了國家存亡的百年大計，不能夠依靠別的國家的恩惠來保證國家的存續，一定要發展核能發電，厚植國防「軟」實力。但張憲義也直言，台灣太小，確實經不起任何的核能事件，「政府再英明都應付不了」，因此台灣究竟要以政權存亡為重還是以永續發展為主，在在考驗執政者的智慧。

張憲義說，1988年他離台、致使台灣核武計畫中斷，該事件的震撼力「應該不會比北韓核試爆來得差」，以負面來看，台灣核武研發中止了，但從正面來看，等於台灣核武研製能力得到國際間的高度評價。張憲義說起父親是白色恐怖見證者，一再告誡他「千萬不要回台」，因此他連父親的最後一面也沒見著，但他對台灣的情感始終如一，他認為他的決定是「台美雙贏」，且他的心「永遠留在台灣」。