南區年改座談平和 陳菊肯定市警局

高市警方出奇招，巧妙利用地物整排SNG車掩護，會議前一小時把入口改到車陣後方，讓與會代表順利入場，此為車陣的另一面。（記者黃良傑攝）

2017-01-09 13:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕南區年金改革座談會高雄場平和落幕，台東、台南警局都派人取經，市長陳菊今肯定警察局勤務作為，感謝警察辛勞及周全規劃，讓會議能順利進行，外場陳抗也和平結束。

警察局今天展開內部檢討，微調需再改進的地方，將做為未來陳抗的教材與藍本，警方透露陳抗前，接獲有人將滋擾情資，也發現前兩天有多名不詳男子出現會場，探查警方佈署與周邊環境，對方識出警方只開東側單一入口，造成此處緊張情勢升溫，警方蒐證後改變戰略因應。

開會當天首波衝突果然在此處發生，警方諜對諜且按兵不動，假意只開規劃中的原入口，待年改會前一小時突出奇招，由局長陳家欽親自指揮，封閉原規劃的東側入口，變換唯一入口處，180度戰略變化，讓欲滋擾民眾摸不著頭緒。警方還利用地形地物掩護，巧妙利用整排SNG車擋住視線，以及易守難攻的特性，成功讓90多名與會代表和委員，平安順利進入會場，化解場外危機。

台東縣警局長黃慶惠當天也特地到高雄陳抗現場取經，學習高市警局「不強制、不流血」的警力佈署，並留下深刻印象，另台南警局也派人到陳抗現場觀摩，對九百具刀片拒馬變身鐵網護具，化解可能的流血衝突，留下深刻印象，3縣市警方都肯定退休公務員的理性。

警察局長陳家欽（白衣）出奇招，親自指揮把情勢升溫的唯一入口封閉，讓欲滋擾的群眾摸不著頭緒。（記者黃良傑攝）